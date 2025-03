Zancan analizza: «Feyenoord-Inter? La chiave da capire è questa!»

Federico Zancan, giornalista e telecronista, è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 sugli ottavi di Champions League in programma la prossima settimana. Zancan ha analizzato la sfida tra Feyenoord e Inter, in programma mercoledì.

IL COMMENTO – Federico Zancan ha analizzato così le condizioni attuali di Feyenoord e Inter, entrambe alle prese con diversi infortuni: «Il Feyenoord ieri ha avuto prima partita con Van Persie in panchina, non andando oltre lo 0-0 in casa. Hanno 6-7 titolari fuori, si trovano in una vera e propria emergenza. L’Inter non è in emergenza, ma le rotazioni di Simone Inzaghi, soprattutto la gestione dei cambi nel corso dei 90 minuti, con tutte queste assenze sugli esterni certamente sì. La chiave è capire come stanno Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Se l’italiano veniva da un periodo poco brillante ieri ha giocato alla grande. Senza Calhanoglu sappiamo che è un altra Inter, la squadra non gira allo stesso modo. Detto questo l’Inter è e resta nettamente favorita per il passaggio del turno». I nerazzurri mercoledì a Rotterdam andranno a giocarsi il primo atto degli ottavi di Champions League. Il ritorno poi è in programma martedì 11 a San Siro. Occhio alla squadra olandese, che ai playoff ha eliminato il Milan.