Zampini: «Non penso a Inter avvantaggiata. Ma non bastano gli errori»

Su Torino-Inter si sta discutendo molto del rigore chiesto dai granata per il contatto fra Ranocchia e Belotti (vedi moviola). Da Pressing Serie A su Italia 1Zampini prova a non condannare i nerazzurri, facendo però notare come serva altro per vincere.

NON FALSATO – Massimo Zampini ritiene che in Torino-Inter ci fosse un rigore, quello di Andrea Ranocchia: «Col VAR è molto grave questo errore. Capita, succede, per l’Inter c’erano altri sessanta minuti e alla fine si è meritata il suo pareggio. Ma non bastano gli errori arbitrali per vincere la partita: questo è un errore arbitrale enorme e pareggi per miracolo all’ultimo secondo. Non penso ci sia un’Inter avvantaggiata o una società avvantaggiata, ma ho visto una sfilza di “vergogna” e “campionato falsato”. C’è una serie di titoli che hanno interessato la Juventus più di un’altra squadra. Se accade all’Inter o al Milan si dice che è il vento del Nord, se accade alla Juventus è la solita cosa. Parliamo da trent’anni di un rigore, che è quello di Mark Iuliano su Ronaldo, quando la Juventus era in vantaggio».