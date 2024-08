Zampini già si nasconde dall’Inter: «Scudetto? Juventus non favorita»

Zampini, nonostante gli oltre 200 milioni di euro spesi dalla Juventus sul mercato, si nasconde in merito alla lotta scudetto con l’Inter.

BAGARRE SCUDETTO – Su Top Calcio 24 si parla di lotta scudetto dopo i grossi investimenti della Juventus. Massimo Zampini, noto tifoso bianconero, però si tira indietro: «L’anno scorso l’Inter ci ha demolito, questa è la verità. L’anno scorso Allegri nel girone di andata fece 46 punti, neanche so come, che neanche Thiago Motta farà e poi con due passi falsi la Juventus crollò. La Juventus ha perso tanti giocatori di esperienza, da Szczesny a Rabiot, passando per Chiesa e Alex Sandro. Sì, ha aggiunto qualità e un nuovo allenatore, ma io non la vedo favorita in questo senso, per me è una lotteria».