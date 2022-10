Zampini: «Juventus senza dieci giocatori con l’Inter. Che è più forte»

Zampini fa pretattica in vista di Juventus-Inter, in programma domenica 6 novembre alle ore 20.45. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, dopo la notizia del prolungato stop di Pogba (vedi articolo), fa notare i tanti infortuni bianconeri.

QUANTI ASSENTI! – Massimo Zampini fa il bilancio a una settimana dal derby d’Italia: «La cosa certa è che la Juventus va a giocare partite decisive, in Champions League e campionato e domenica prossima c’è l’Inter, con otto-dieci assenti importanti. Paul Pogba non l’abbiamo mai visto, Federico Chiesa probabilmente lo rivedremo a gennaio. Oggi ne abbiamo persi tre: Pogba, Weston McKennie e Samuel Iling-Junior. Nell’insieme è una squadra che perde uno-due pezzi a partita e anche il giorno dopo. Juventus-Inter vado a giocarla con dieci giocatori che non ci sono e per me è più forte l’Inter, poi spero che venga ribaltato. Ma il tema infortuni è primario».