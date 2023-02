Zampini: «Juventus? Se tolgono penalizzazione lì con le altre! Ricordate…»

La Juventus prima della penalizzazione di ben 15 punti per il caso plusvalenze fittizie si stava giocando un posto in Europa insieme a Inter e Milan. Massimo Zampini, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, non crede alla possibilità di poter arrivare in Champions League nonostante la penalizzazione. Poi ricorda una cosa a tutti

SPIFFERI – La Juventus, prima dei 15 punti di penalizzazione in classifica, si stava giocando un posto in Champions League insieme all’Inter e al Milan. Massimo Zampini crede che senza una rivalutazione della penalizzazione sia impossibile arrivare nell’Europa che conta: «La Juventus penalizzata non è squadra da 70 punti, deve ancora affrontare Inter, Milan e tante altre squadre. Certo che se le togliessero i punti o gran parte di questi, ma anche 3 o 5, tutto sommato mi pare possa stare lì con le altre. Certo, poi se te ne minacciano altri 30 non se ne esce più. Ricordate una cosa, anche chi non è juventino: è brutto vivere con questi spifferi. Tutto può essere discusso nel merito ma una cosa è certa: quando diventa uno spiffero dietro l’altro non è modo di vivere una stagione di calcio. Al di là di qualsiasi alibi».