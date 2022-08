Zampini: «Inter squadra più costruita e favorita. Due davanti alla Juventus»

Zampini, da tifoso della Juventus, prova a mettere un po’ di pressione all’Inter che stasera si è portata a +2 sui bianconeri fermati dalla Sampdoria (vedi articolo). Ospite di Supertele su DAZN, vede due squadre davanti alla formazione di Allegri.

LA SCELTA – Massimo Zampini non ha dubbi quando deve indicare la favorita per la Serie A: «L’Inter, sì. Lo dico perché lo pensavo anche l’anno scorso, mi dispiace che per loro non abbia portato bene (ride, ndr). Però è completa, mi sembra una squadra più costruita. Però anche il Milan l’anno scorso lo sottovalutavo, vedo le due milanesi davanti con Juventus, Napoli e Roma un gradino dietro».