Zampini: «Inter presuntuosa ma suo potenziale non sfruttato da Inzaghi!»

Massimo Zampini, in collegamento su Pressing, ha detto la sua riguardo l’Inter e il suo atteggiamento in campo. Poi tira un po’ le orecchie a Inzaghi sulla gestione della squadra

POTENZIALE NON SFRUTTATO − Zampini ritiene l’Inter troppo spenta: «L’Inter mi sembra più presuntuosa, Tonali recupera in 10′ due/tre palloni. Mi sembrava un Milan aggressivo da morire, mentre l’Inter molto più spenta. Poi negli ultimi minuti svanisce con l’Inter che esce. Ciò dimostra che l’Inter ha un grande potenziale, è la squadra più forte del campionato secondo me, che non viene sfruttato dal suo allenatore».