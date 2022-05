Zampini: «Inter 51% di possibilità! Il Milan bene ma non segna mai»

Zampini dà una possibilità in più all’Inter per vincere la Serie A rispetto al Milan. Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1 lo scrittore e avvocato, tifoso della Juventus, ha trovato un lato che può favorire i nerazzurri.

NESSUNA PREFERENZA – Massimo Zampini, tifando Juventus, non vuole scegliere chi vincerà la Serie A: «Quale preferirei che vincesse il campionato non essendoci la Juventus? Cambia poco. Il popolo juventino direi che per gran parte simpatizza per il Milan, ma a me importa poco. Io, se fossi tifoso del Milan, sarei preoccupato perché sfida squadre che giocano a calcio come Verona, Atalanta e Sassuolo. Percentuale di vittoria? 51% Inter e 49% Milan, che io vedo bene fisicamente ma non segna mai: alla lunga devi segnare. L’Inter non sembra sempre brillante, ma ha Ivan Perisic bravissimo e i quattro attaccanti fanno sempre gol».