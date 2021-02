Zampini: «Conte merita il primo posto. Lukaku per me è fortissimo»

Massimo Zampini

Massimo Zampini si complimenta con Antonio Conte e l’Inter per il primo posto in classifica. Ed esalta Romelu Lukaku che, con la doppietta contro la Lazio, sale a 16 gol in campionato. Ecco le sue parole durante “Pressing Serie A”.

MANCANZE – Massimo Zampini si complimenta con Antonio Conte per il primo posto dell’Inter in Serie A. Ecco le sue parole: «Conte non mi manca (è di fede juventina, ndr), ma credo sia meritatissimo il primo posto in classifica».

CENTRAVANTI – E Zampini esalta anche la prova di Romelu Lukaku, autore di una doppietta: «Per me è fortissimo. Quando si parlava dello scambio Lukaku-Dybala non consideravo folle l’idea. Lukaku sarebbe stato un centravanti che avrebbe aperto tanti spazi, anche per Cristiano Ronaldo, sarebbe stata una coppia devastante».