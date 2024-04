Zampini: «Caso Acerbi, visto ipocrisia! Ecco quello che non mi è piaciuto»

Ampio intervento di Massimo Zampini sul caso Acerbi-Juan Jesus. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione Pressing dopo Inter-Empoli.

ELENCO – Massimo Zampini su quanto accaduto fra Acerbi e Juan Jesus, anche dopo l’esito della sentenza, dichiara: «Purtroppo ho visto un po’ di ipocrisia. A me tante cose non sono piaciute. L’ultima cosa che io contesto è la sentenza di Acerbi. Io resto convinto che le sentenze si possano discutere e quelle della giustizia sportiva si possano stra-discutere. Questa volta è stata iper, iper, iper garantista. Annoto questo cambiamento rispetto a tutti gli anni in cui mi hanno sempre spiegato che non servono prove ma basta l’impressione e saper dimostrare di non averlo detto. Io personalmente preferisco un colpevole eventuale libero che un innocente condannato. A me non è piaciuto quasi niente del resto del ‘caso Acerbi’: Gravina, le istituzioni che parlano di Juan Jesus come ‘quell’altro’. Non mi sono piaciuti quei giornali che hanno scritto che la colpa è stata di Juan Jesus, che non doveva perdonare ma che, anzi, doveva essere più duro. Non mi è piaciuto sentir citare spesso la malattia di Acerbi perché non c’entra nulla con questo episodio. Ma soprattutto mancano tanti abbracci a Juan Jesus. Qualsiasi cosa gli sia stata detta – anche se si voglia credere al “Ti faccio nero” – al posto degli altri avrei mandato mille abbracci a lui».