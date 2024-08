Le zampate di Thuram: l’Inter gode! Media gol/minuti super – CdS

Inizio di stagione straripante per Marcus Thuram, che ieri ha rifilato un’altra doppietta. Nella vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, il francese è grande protagonista. Il commento del Corriere dello Sport.

SUPER – Altra prestazione da 8 in pagella per Marcus Thuram, a dimostrazione di un inizio di stagione illuminante del figlio d’arte. Tikus ieri sera a San Siro ha segnato un’altra doppietta: la seconda dopo quella sul campo del Genoa. Thuram ha già raggiunto quota quattro gol in campionato, lo scorso anno aveva conquistato tale cifra solamente alla decima giornata. Insomma, Tikus ha avuto un upgrade straordinario. Ciò che balza all’occhio è soprattutto la tenuta psico-fisica dell’attaccante ex Borussia Monchengladbach. Thuram è praticamente dappertutto e le due zampate di ieri ne sono l’esempio più lampante.

Inter, Thuram fa la differenza in attesa delle altre punte

DIFFERENZA – Come sottolinea il Corriere dello Sport, Thuram fin qui in Serie A ha trovato il gol ogni 81’ disputati, avendo collezionato 245’ nelle prime tre uscite stagionali. In attesa del vero Lautaro Martinez, ieri nuovamente a secco e digiuno in campionato che si prolunga (il Toro non segna dal 28 febbraio scorso), l’Inter si gode questa super versione di Thuram. Una differenza non da poco, visto che tutte le altre punte nerazzurre devono ancora sbloccarsi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia