Marotta e Conte si stanno dimostrando una fortuna per l’Inter. Proprio di questo ha parlato Zamparini, ex presidente del Palermo, ai microfoni di “Radio Sportiva”. Non senza fare una critica alla Juventus

DUO VINCENTE – Giuseppe Marotta e Antonio Conte stanno lavorando molto bene all’Inter e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche sotto quelli di Maurizio Zamparini: «Ho addestrato Marotta al Venezia. Finché ci sarà il duo con Conte l’Inter vincerà, magari non con un bellissimo calcio ma vincerà. La Juventus ha pensato di fare a meno di Marotta, ma lui è uno come Paulo Dybala o Cristiano Ronaldo. E’ una persona seria e conosce il calcio».