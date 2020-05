Zampa (Sottosegretaria Salute): “Serie A, ecco la possibile via d’uscita”

Sandra Zampa ha parlato ai microfoni di “GR Parlamento”, nel corso di “La politica nel pallone”. Il sottosegretario di Stato alla Salute ha paventato l’ipotesi di un maxi ritiro per la ripresa della Serie A

IPOTESI REALIZZABILE? – Così Sandra Zampa su una possibile ripresa della Serie A: «È stata individuata una possibile via d’uscita tecnica, sostanzialmente quella di una bolla sterile nella quale entrano giocatori e staff negativi, un grande ambiente sterile senza presenza di virus. Dovranno tutti restare in isolamento, come una grande famiglia. Tutelerà la loro salute, e quella di chi sta con loro, ma chiede un grande sacrificio, quello dell’isolamento assoluto, e un’assunzione di responsabilità da parte della Lega. Dentro questo ambiente potrebbero iniziare gli allenamenti di squadra».