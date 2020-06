Zampa: “Possibile riapertura parziale degli stadi! Impegno dai club”

Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ha parlato della possibile riapertura degli stadi nei prossimi mesi. Sarà fondamentale la valutazione della curva epidemiologica e un impegno da parte dei club. Dopo la piccola apertura degli scorsi giorni, ecco le sue parole a “Radio Kiss Kiss Napoli”

I PROSSIMI STEP – Sandra Zampa fa il punto della situazione sulla possibile riapertura degli stadi: «Tornare allo stadio? E’ possibile che il CTS con il ministro Spadafora e col ministro Speranza, affronti il tema. I dati che arriveranno ci aiuteranno. In questo senso la mobilità a pieno è un fattore importante. Valuteremo come va la curva dei contagi, se la curva si abbassa possiamo immaginare che l’ultima parte della stagione, con un impegno delle società sportive, possa disputarsi con parziale riapertura degli stadi – dice Zampa -. Iniziare dalle città con curva più bassa? Bisognerà aspettare un po’ di tempo. Saranno valutazioni che verranno fatte. L’orientamento è cercare di aprire con una visione del paese unica. Se continuiamo con questi dati, possiamo davvero pensare di ritornare ad una vita normale. Revisione protocollo? Non credo. Le squadre hanno i propri destini nelle mani, ma servono comportamenti virtuosi. Grande rigore dovrà accompagnare comportamenti dei calciatori e staff tecnici».