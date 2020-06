Zampa: “Mi piacerebbe Juventus-Lazio coi tifosi allo stadio”

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” ha strappato una battuta alla sottosegretaria alla salute Zampa sulla possibilità di aprire gli stadi.

BIG MATCH COI TIFOSI – La sottosegretaria alla salute Zampa rilancia la sua apertura sull’apertura degli stadi. Dopo le parole di ieri, ne aggiunge altre: “Mi piacerebbe che una sfida scudetto come Juventus-Lazio si possa disputare in uno stadio parzialmente aperto. Naturalmente nel caso in cui la curva epidemiologica lo consenta e il ministro dello sport Spadafora sia d’accordo”. Il big match è previsto per lunedì 20 luglio.