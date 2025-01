Zamorano, tanti auguri! Buon compleanno ad un’icona dell’Inter

Tanti auguri a Ivan Zamorano, attaccante iconico dell’Inter di fine anni 90. Un attaccante fortissimo e amatissimo, tuttora, dai tifosi interisti. Oggi compie 58 anni. Anche la redazione di Inter-News.it si aggiunge, al club, agli auguri per il cileno.

BUON COMPLEANNO – Passione, determinazione e attaccamento alla maglia. Ivan Zamorano ha scritto pagine memorabili della storia dell’Inter. Arrivato dal Real Madrid nell’estate del 1996, l’attaccante cileno è stato un guerriero capace di incarnare i valori del Club. Un leader in campo e fuori, uno di quei giocatori che hanno trasformato il sacrificio e il cuore in arte calcistica. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 149 presenze in tutte le competizioni e segnato 41 gol, ognuno di essi intriso di quella voglia di lottare che lo ha sempre contraddistinto. Tra i tanti gol sono stati molto importanti quelli segnati nei derby contro il Milan.

Tanti auguri Zamorano: giocatore iconico dell’Inter

INDIMENTICABILE – Impossibile poi non ricordare il primo gol nella magica notte del 6 maggio 1998, quando l’Inter alzò al cielo la Coppa Uefa dopo il trionfo per 3-0 contro la Lazio al Parco dei Principi di Parigi. E come non menzionare quel numero che ormai è leggenda? La maglia 1+8, una scelta divenuta iconica, un segno di creatività e unicità che rispecchiava perfettamente il carattere di un campione straordinario che ha sempre dato tutto per i propri tifosi.