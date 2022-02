Zamorano: «Sempre innamorato dell’Inter. Sanchez? Contento per lui»

Ivan Zamorano, in collegamento sul canale Twitch dell’Inter, ha ribadito il suo amore per i colori nerazzurri. Poi un elogio a Sanchez, carico a molla in questa fase della stagione

DERBY E GIOCATORI − Zamorano ricorda il passato all’Inter, poi si concentra sulla gara di oggi: «L’amore per l’Inter è sempre lo stesso nonostante il passare del tempo. Mi fermano ancora sulla maglia 1+8. E’ stata una reinvenzione dopo che dovetti cedere la 9 al più forte del mondo, Ronaldo. Mi piacerebbe tantissimo giocare in questa Inter, ma ho sfruttato i miei anni. 5 anni meravigliosi. Edin Dzeko e Lautaro Martinez definiscono bene di testa, mi piace tantissimo come gioca l’Inter. I derby sono tutti speciali, Milano siamo noi. Simone Inzaghi ha mantenuto lo schema tattico ma il giocatore che mi ha sorpreso di più è Nicolò Barella. Mette equilibrio tra difesa e attacco, sta facendo un campionato bellissimo. Derby di oggi? Partita speciale, il derby si gioca a vita o a morte. Ma bisogna giocare con intelligenza, l’eccesso di fiducia non porta bene. Dobbiamo essere disciplinati, giocare con la testa e col coltello fra i denti. Contento per Alexis Sanchez, è entrato nel cuore dell’Inter. In quella squadra ne sono passati tanti cileni, noi siamo giocatori di grinta, che sente la maglietta. Fisicamente sta benissimo, speriamo che oggi possa fare una bella partita».