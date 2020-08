Zamorano: “Sanchez? Tre anni all’Inter gli faranno bene. Si gioca il posto”

Condividi questo articolo

Iván Zamorano è intervenuto in conferenza stampa telematica, assieme a Juan Sebastián Verón, per presentare la 19esima edizione dell’Enel Cup, un torneo giovanile che si gioca in Sud America riservato ai ragazzi dai 13 ai 15 anni. A margine di questo intervento, l’ex centravanti di Inter e Real Madrid ha parlato anche del rendimento di Alexis Sanchez con i nerazzurri di Antonio Conte

FEELING SUDAMERICANO – L’Inter gli è rimasta nel cuore e vedere Alexis Sanchez vestirsi di nerazzurro deve avergli risvegliato antiche emozioni. Iván Zamorano ha un rapporto speciale con l’Italia, e con Milano in particolare. Sul Niño Maravilla si è espresso così: “Sono molto contento perché era essenziale che Alexis, dal punto di vista fisico e calcistico, recuperasse quel livello a cui tutti volevamo vederlo all’Inter. Peccato che si sia infortunato nell’ultima partita di Europa League, perché l’Inter ha bisogno di lui. Vedremo se pottrà esserci in semifinale e, se Dio vuole, con l’Inter in finale”.

FUTURO INSIEME – Zamorano ha poi continuato la sua analisi su Sanchez: “Dopo la pandemia, era l’uomo più imprevedibile che l’Inter avesse. ha dimostrato ancora una volta che potesse essere un calciatore diverso, soprattutto nell’uno contro uno, segnando anche gol, fornendo assist. Ho visto Alexis nel momento migliore e al massimo livello. Questo ha influenzato molto l’intenzione dell’Inter di continuare con lui. Altri tre anni a Milano gli faranno molto bene“.

CONCORRENZA – Secondo Zamorano, Alexis Sanchez potrà giocarsi il posto con la coppia titolare dell’Inter davanti: Romelu Lukaku–Lautaro Martinez :”Lo vedo in competizione (con loro due), essendo protagonista. Lo vedo come un uomo fondamentale con la possibilità che possa giocare insieme ad uno di quei due. È indubbio che Alexis abbia la forza e la mentalità di competere alla pari con questi due mostri e di poter partire dall’inizio”.

Fonte: Adnaradio.cl