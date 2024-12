Zamorano: «Ronaldo miglior 9 di sempre. Inter, Lautaro Martinez è un top!»

Ivan Zamorano si è raccontato parlando del suo legame con l’Inter, dell’importanza di alcune figure che ne hanno accompagnato l’avventura meneghina e della crescita di Lautaro Martinez.

IL RACCONTO – Iván Zamorano ha rilasciato un’intervista a Betsson Sport su vari temi legati all’Inter. L’ex calciatore cileno si è così pronunciato sulla sua esperienza in nerazzurro: «Ho scelto bene, quando ho deciso di approdare all’Inter. Milano mi ha dato tanto. Sul piano personale, quell’esperienza mi ha coinvolto moltissimo».

DUE NERAZZURRI – Zamorano ha poi proseguito dichiarando in maniera molto netta la sua idea in merito al valore di Ronaldo e Gigi Simoni, con cui ha condiviso l’esperienza all’Inter: «Dal mio punto di vista, il brasiliano è stato il miglior numero 9 della storia. Non solo, Ronaldo è stato il miglior giocatore con cui il quale io abbia mai giocato. Su Simoni dico che, per me, ha costituito una figura simile a un padre per quello che ha dato a me e alla squadra».

Zamorano sull’affermazione di Lautaro Martinez all’Inter e nel calcio internazionale

IL RAGIONAMENTO – Zamorano si è successivamente soffermato su Lautaro Martinez, capitano dell’Inter che ha trascinato i nerazzurri alla vittoria dello scudetto nel 2024. Questo il suo commento: «Penso che sia un top ma livello mondiale, non solo nel suo club».