Zamorano: «Ronaldo il Fenomeno il migliore. Lautaro Martinez…»

Zamorano, ex storico attaccante dell’Inter, ha parlato degli attaccanti. Tra questi il Fenomeno Ronaldo e l’attuale bomber nerazzurro Lautaro Martinez.

CABEZA − Ivan Zamorano a Leo Vegas News su una delle sue migliori abilità da calciatore, il colpo di testa: «Riuscivo a stare in aria un secondo in più degli avversari. La sensazione di essere più in alto del difensore mi dava molta felicità. Credo che il 30/40% dei miei gol li ho fatti così. Mi sono allenato su questo fin da bambino. Quando ero piccolo a casa mia c’era un lampadario dove mia madre aveva appeso un fiore. Ogni giorno quando tornavo da scuola saltavo per colpirlo di testa. Quando ci sono riuscito ero felicissimo».

ATTACCANTI − Zamorano sul Fenomeno e Lautaro Martinez: «Si trattava del Fenomeno, non è stato un grande sforzo. Poi un giorno ho pensato a “1+8”. Ancora oggi quando torno a San Siro lo vedo. È bellissimo. Ronaldo è stato il miglior calciatore con cui ho giocato per talento, fisico, qualità e magia. È stato bellissimo poter lavorare al suo fianco, era il migliore al mondo. Lautaro Martinez? È un bomber incredibile, un guerriero che lavora tanto per la squadra».