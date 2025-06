Zamorano: «Mondiale per Club, l’Inter ha la storia per proseguire. Esposito…»

Ivan Zamorano, una delle grandi leggende nerazzurre, analizza l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club con la nuova guida di Chivu. Da attaccante, poi, non manca un commento sul giovane Pio Esposito.

IL MONDIALE – Intercettato da Radio Sportiva in occasione di ‘Operazione Nostalgia’, Ivan Zamorano dichiara sulla sua ex squadra nerazzurra: «Il Mondiale per Club è arrivato in un momento difficile perchè da star vincendo tutto alla fine l’Inter non ha vinto niente in questa stagione. L’inizio di questo torneo è stato molto difficile, è sembrata mancare quell’Inter disciplinata, grintosa e anche tatticamente preparata. Però abbiamo tanta fiducia in Chivu».

Chivu, il futuro di Calhanoglu e il giovane Esposito: l’analisi di Zamorano sull’Inter

IL FUTURUO – Oltre che sul Mondiale per Club, poi, Ivan Zamorano si espone anche sulla possibilità che Hakan Calhanoglu dica addio all’Inter: «Quest’ottavo di finale è con una squadra difficile da battere però mi sembra che l’Inter abbia la capacità e la storia per andare più avanti. Calhanoglu? Per noi è importante però è il calciatore che decide. La cosa più importante è che lui sappia che in questi ultimi anni è stato un giocatore molto importante per questa squadra».

ATTACCO E GIOVANI – Sul parco attaccanti, invece, Ivan Zamorano dichiara: «Lautaro Martinez e Thuram non si discutono, sono stati fondamentali. Pio Esposito mi sta piacendo al Mondiale per Club, si vede che ha voglia ed è la cosa più importante. Poco spazio ai giovani in Italia? Penso sia un problema storico, prendono giocatori giovani dall’estero invece di trovare quelli italiani di qualità. Spero che Esposito possa avere più minuti nell’Inter. Napoli avvantaggiato? In Serie A è difficile dire chi è il favorito perché una volta è l’Inter campione, un’altra il Napoli, una la Juventus. Però mi sembra che con Conte il Napoli abbia trovato ordine e disciplina per questo sicuramente farà bene anche nella prossima stagione».