Zamorano: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Medel. Sanchez…”

Intervistato dal canale cileno Canal del Futbol, Ivan Zamorano – storico giocatore dell’Inter – ha parlato dei giocatori cileni di questa generazione con cui gli sarebbe piaciuto giocare. Tra questi, un altro ex nerazzurro.

GENERAZIONE D’ORO – Ivan Zamorano è pieno di elogi per i giocatori che stanno rendendo grande la nazionale cilena negli ultimi anni. Tra i giocatori con cui gli piacerebbe condividere lo spogliatoio oggi, Bam Bam ha nominato un altro ex Inter come lui, ma non solo: «Credo che mi sarebbe piaciuto moltissimo giocare con tutta questa generazione di cileni, ma sceglierei Medel perché mi piace la sua garra, la sua grinta, l’impegno che ci mette sempre in campo. Mi piacciono anche Alexis Sanchez, Vidal, Claudio Bravo. Ognuno di loro aggiunge le loro caratteristiche ed è proprio questo che rende così forte la nostra Selección, un gruppo di giocatori che faranno grande il futuro del Cile».