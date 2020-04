Zamorano: “Lautaro Martinez, non solo Barcellona. Ma l’Inter ha progetto”

Zamorano è stato ospite di una diretta Instagram. L’ex attaccante dell’Inter, ora apprezzato opinionista, si è espresso su Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona. Secondo lui un cambio di maglia del Toro non sarebbe così obbligato, visto che i nerazzurri hanno un progetto per tornare ai vertici.

IN CRESCITA – Così Ivan Zamorano su Lautaro Martinez: «È un giocatore che può interessare quattro-cinque grandi club al mondo. Non credo che il Barcellona abbia la capacità di prendere un giocatore così pagandolo centoventi milioni di euro e dando anche Arturo Vidal. Sarà molto complicato, ma sarebbe interessante se qualcuno dovesse mettere centocinquanta-duecento milioni per lui. Credo che Lautaro Martinez avrebbe una grande opportunità, ma non sto parlando solo del Barcellona. Si può parlare anche del Real Madrid o del Bayern Monaco, ci sono squadre che possono fare un investimento del genere. Ricordo che l’Inter l’anno scorso è tornata in Champions League dopo tanti anni, questa è la seconda stagione consecutiva in cui ci gioca di nuovo. Si sta riprendendo, sta giocando in Champions League per essere di nuovo competitiva. Ora, con gli investimenti della proprietà cinese e Antonio Conte come leader, ha un progetto in ascesa: può davvero fermarsi con la partenza di Lautaro Martinez? Non so, lo vedo molto complicato. Certo, i soldi per noi giocatori fanno tanto e qualcosa potrebbe accadere».