Zamorano: “Lautaro Martinez più utile all’Inter, no al Barcellona! Sanchez…”

Zamorano è intervenuto in collegamento con il prepartita di Inter-Torino su Inter TV. L’ex attaccante cileno si è soffermato sulla coppia d’attacco di stasera, formata dal connazionale Sanchez e da Lautaro Martinez, che deve farsi perdonare tanto dopo le voci sul Barcellona.

CHE SI VINCA! – Ivan Zamorano spera in un riscatto da Inter-Torino: «C’era ancora una chance per poter andare più avanti ma niente, speriamo però oggi di farcela. Alexis Sanchez? Mi sembra che quello che succede adesso sia più naturale. Sta bene fisicamente, mentalmente mi sembra che sia completamente adattato a quella che è l’Inter. Dopo mi sembra che, quando ha un po’ di fiducia e può giocare di più, anche in campo si vede felice e contento. Fa molto bene all’Inter, lui adesso è molto più fresco fisicamente e anche nell’uno contro uno può essere importante. Può avere una maggiore attitudine in campo, mi sembra che Sanchez in quest’ultimo periodo del campionato possa ritornare a essere l’Alexis di sempre».

ALL’ATTACCO! – Zamorano parla della coppia offensiva per Inter-Torino (vedi articolo): «Tutti e due hanno molta mobilità. Non sono uomini che si stancano in campo, tanto Sanchez come Lautaro Martinez possono essere su tutto il fronte d’attacco. Possono andare a destra, a sinistra o al centro: possono fare una coppia interessante. Oggi è una partita chiusa, che sicuramente sarà molto difficile per l’Inter. Però mi sembra che debba avere la capacità per mettere, tutti insieme, in difficoltà una squadra che sicuramente cercherà il pareggio a San Siro. Sanchez, Lautaro Martinez e tutti quelli che vengono da dietro devono trovare lo spazio giusto per fare una bella partita e trovare tre punti che, per noi, sarebbero importantissimi».

DISTRAZIONE – A Zamorano viene chiesto se Lautaro Martinez può essere stato disturbato dalle continue voci sul Barcellona: «È normale. È troppo giovane ancora, quando ci sono tante voci che sei cercato da altre squadre può esserci meno attenzione o nervosismo. Può avere una certa incertezza, per me io voglio che resti all’Inter. Sicuramente il Barcellona starà facendo di tutto per prenderlo, ma mi sembra che Lautaro Martinez possa essere più utile all’Inter. È un giovane che ha futuro, anche per il domani può essere importante per competere con la Juventus e in Champions League».