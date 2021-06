Zamorano: «Inter, per Vidal in arrivo un paio di offerte. E una è già ovvia»

La posizione di Vidal all’Inter è ancora in bilico, con un ingaggio troppo pesante per conciliarsi con la nuova politica societaria. Il centrocampista cileno ha espresso recentemente la sua volontà di giocare in America (vedi dichiarazioni). L’ex attaccante dell’Inter Zamorano ha previsto la possibilità di offerte in arrivo per il suo connazionale.

MESSICO – Nelle prossime settimane l’Inter dovrà analizzare la situazione di Arturo Vidal. Il centrocampista ha un contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno, ma il suo altissimo ingaggio mette la sua posizione in nerazzurro a rischio. Secondo Ivan Zamorano sarebbero in arrivo diverse offerte. Queste le parole dell’ex numero 1+8 dell’Inter durante la telecronaca di Cile-Paraguay: «Vidal sta aspettando. Dopo questa Copa América avrà sicuramente almeno un paio di offerte. Una di queste arriverà ovviamente dalla nostra amata América». Zamorano intende il Club de Fútbol América, la squadra messicana dove lo stesso centravanti cileno ha giocato durante la sua carriera. E da tempo si parla con convinzione di questa ipotesi per Vidal dopo l’Inter (vedi articolo).