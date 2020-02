Zamorano: “Inter-Milan, che sofferenza! Sanchez? L’ho visto molto bene”

Ivan Zamorano, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Gazzetta.it” nel day after del derby, vissuto a San Siro in prima persona. Il suo parere sulla lotta scudetto e sul rendimento di Alexis Sanchez.

TUFFO AL CUORE – È in grande forma Ivan Zamorano, peccato che all’Inter non servano attaccanti in questo momento. Ieri sera si è goduto la splendida rimonta nerazzurra dal vivo. Oggi l’ha commentata così su “Gazzetta.it”: «Abbiamo sofferto un po’, però dopo abbiamo visto che quest’Inter non gioca solo bene ma ha carattere e cuore. Un finale di partita fantastico. È stato un match che rappresenta un’iniezione di fiducia e di morale importante, anche perché è stata raggiunta la Juventus. Adesso viene il difficile, però è stata una serata fantastica e bellissima. I bambini della mia fondazione sono stati contentissimi. Da tanto tempo non si vedeva una partita così. È il quarto anno consecutivo che porto i miei bambini a vedere il derby e abbiamo solo vinto. Siamo felicissimi. Inter-Milan è stata una grandissima emozione per loro».

VIETATO SBILANCIARSI – Sulla lotta per lo scudetto, Zamorano si è espresso così: «Dobbiamo andarci piano. La cosa più importante è l’umiltà, assieme al lavoro. Credo che questa Inter possa lottare fino alla fine per lo scudetto, ma bisogna andarci cauti. Comunque dobbiamo continuare a lavorare così. Abbiamo molta esperienza in squadra. Ogni giocatore sa cosa fare. La cosa fondamentale è che ci siano carattere, cuore ed emozione. La storia di questa squadra è soffrire. Perciò c’è stato questo feeling anche con me. Dal primo momento che sono arrivato a Milano ho fatto coincidere la mia storia calcistica con la sofferenza e con l’affetto dei tifosi. Sono tutte chiavi della storia dell’Inter. Tifosi? Quante volte sono tornato in questa città e mi sembra di non essere andato mai via. Sono rimasto nella testa dei tifosi nerazzurri e ne sono contentissimo».

CARBURARE – Non può mancare, ovviamente, una domanda sul rendimento del “figlioccio” Alexis Sanchez: «L’ho visto benissimo. È stato presente, i bambini volevano consocerlo. È un fenomeno a livello umano. Poco a poco deve rimettersi in forma fisicamente, per poter essere l’uomo importante di cui ha bisogno l’Inter. Ringrazio di cuore i tifosi per tutto l’affetto che mi dimostrano. L’Inter è la mia seconda casa. Forza Inter!».

Fonte: gazzetta.it – Francesco Fontana