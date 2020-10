Zamorano: “Inter, fare attenzione a una cosa. Oggi momento giusto”

Ivan Zamorano

Zamorano ha parlato in collegamento con Inter TV. A pochi minuti dal calcio d’inizio di Shakhtar Donetsk-Inter, partita della seconda giornata di Champions League, il cileno si è espresso su cosa significhi il match di oggi a Kiev.

VIETATO SBAGLIARE – Ivan Zamorano indica i temi di Shakhtar Donetsk-Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio. Queste le sue parole: «È una partita importantissima. Comunque mi sembra che lo Shakhtar Donetsk abbia fatto un inizio enorme, vincendo col Real Madrid. Cominciando con l’Inter mi sembra che oggi dobbiamo fare attenzione, perché è il momento giusto per andare avanti in Champions League. Lo Shakhtar Donetsk è una squadra difficilissima, però con i cambi di Antonio Conte questa mi sembra una squadra più equilibrata soprattutto in mezzo al campo. Dobbiamo fare attenzione soprattutto al contropiede: è una squadra velocissima, soprattutto l’esperienza e la maturità dei tanti brasiliani in campo danno allo Shakhtar Donetsk la possibilità di essere una squadra molto pericolosa. Dobbiamo affidarci a una buona difesa, però di nuovo la responsabilità del gol sarà di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Con Achraf Hakimi, Arturo Vidal e gli altri del centrocampo possiamo fare una buona partita, prendere i tre punti e andare avanti».