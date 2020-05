Zamorano: “Inter, eravamo una famiglia! Coppa UEFA, notte meravigliosa”

Zamorano è ospite di “Inter Calling Legends”, format di “Inter TV” dedicato ai grandi ex nerazzurri, insieme a Recoba (vedi articolo). L’ex attaccante cileno ha ricordato con nostalgia il periodo interista con l’apice della Coppa UEFA 1998

DERBY – Di seguito le parole di Ivan Zamorano: «Gol contro il Milan su assist di Alvaro Recoba? Come non ricordarlo… La generosità del Chino in quel passaggio che mi ha lasciato praticamente solo da spingere dentro. L’altruismo con cui mi fa il passaggio con il destro… Dovevo semplicemente fare gol al Milan, senza portiere. Poi l’esultanza, salgo sulle sue spalle. Un trionfo che sicuramente terremo sempre nel cuore perché abbiamo battuto l’eterno rivale. E lo facemmo abbastanza bene».

CUORE INTER – Zamorano ha nostalgia dei tempi in nerazzurro: «Credo che sia stata una tappa in cui tutti noi facevamo parte dell’Inter ci siamo divertiti al massimo. Avevamo una squadra competitiva. Poche volte si vede in campo un Ronaldo, un Christian Vieri, un Recoba, un Javier Zanetti. Eravamo una squadra che lottava sempre fino alla fine per lo Scudetto. Eravamo una famiglia, praticamente eravamo sempre insieme. Il fine settimana era festa, ci sentivamo al riparo. Ci è servito molto per un adattamento rapido e formare una famiglia che condivideva tanto fuori quanto in campo. Eravamo inseparabili in settimana».

DOLCE RICORDO – Infine Zamorano ricorda la finale di Coppa UEFA: «Il Chino non è entrato, ma tutti quelli che stavano in panchina quel giorno era come se fossero in campo. Tutti ci hanno sostenuto per vincere quella finale meravigliosa. Ogni membro della rosa si è meritato quella Coppa UEFA. Io ho avuto la fortuna di essere titolare e segnare un gol, ma in generale ogni giocatore era in campo con noi. Il 6 maggio erano ventidue anni da quella notte spettacolare e meravigliosa».