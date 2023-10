Zamorano: «Inter, dobbiamo vincere! Maglia 1+8? La darei a uno»

Fra i tanti grandi ex presenti al Meazza per tifare l’Inter contro la Roma c’è anche Zamorano. L’ex attaccante, nel prepartita di Inter TV, ha parlato di diversi temi non solo in vista del match delle 18.

VINCERE OGGI – Ivan Zamorano parla a pochi minuti da Inter-Roma partendo dal ruolo di Nicolò Barella, al rientro dal 1’ in formazione: «Mi sembra che sia un giocatore di esperienza in mezzo al campo, è Simone Inzaghi in campo. È un giocatore molto importante per distribuzione e creazione, un elemento oggi chiave. Mi sembra che quest’anno l’Inter abbia qualità in tutti quelli che giocano: abbiamo una panchina bellissima, tutti quelli che entrano danno il massimo. Oggi è una partita difficile, José Mourinho conosce bene tutto, però siamo in casa e dobbiamo vincere: è importante per mantenere il primo posto. Servirebbe oggi la grinta che avevo in campo, per poter vincere la partita. Lautaro Martinez? Sta giocando alla grande, ci sta mettendo il cuore e lo spirito. È un giocatore molto grintoso, con una caratteristica simile a me nello sforzo e nella grinta: per questo mi piace moltissimo. A chi darei la mia maglia con il numero 1+8? Ad Alexis Sanchez, non posso fare altrimenti».