Zamorano: “L’Inter assomiglia alla mia storia calcistica. Con i tifosi…”

Zamorano è intervenuto nel corso di “Inter Podcast”, format di Inter TV. Parlando con Fernando Siani e Alessandro Villa l’ex attaccante cileno ha ricordato i suoi trascorsi in nerazzurro, a seguito di una partita per lui particolare visto che ha giocato anche nel Real Madrid.

DOPPIO EX – Ivan Zamorano nell’estate del 1996 si è trasferito dal Real Madrid all’Inter. Inevitabile che, per lui, la partita di martedì in Champions League sia stata speciale: «Io volevo solamente che il risultato fosse ottimo. Perché dopo la cosa più importante è la classifica: l’Inter deve fare attenzione, perché sicuramente deve lottare tantissimo per entrare nella prossima fare. Però per me, che sono stato per quattro anni al Real Madrid, la cosa più importante è stata il prima e il dopo di aver giocato in una squadra così. Mi sono fatto un nome in Europa giocando al Real Madrid, la storia conta tantissimo nel mio ricordo e nel mio cuore. Dopo ho giocato cinque anni all’Inter, e mi rimane questo feeling del primo momento. L’ho detto tante volte, però l’Inter assomiglia molto alla mia storia calcistica: è una storia sofferta, di grinta e di passione. C’è stato un feeling dal primo momento con l’Inter, ringrazio la società e il tifoso interista che deve soffrire tanto per ottenere uno scudetto o una coppa. La vicinanza della gente, quando si perde o si vince, c’è sempre con la squadra. Questo mi piace tantissimo, ogni volta che vengo a Milano mi sembra di non essere mai andato via. Il ricordo della gente è rimasto intatto».