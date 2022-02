Zamorano: «Derby? Vita o morte! Il mio cuore per l’Inter, Sanchez fa magie»

Zamorano ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale YouTube di Gian Luca Rossi. L’ex attaccante dell’Inter, in collegamento da Miami, parla del derby di domani col Milan, del suo passato nerazzurro e del suo connazionale Sanchez.

SEMPRE FEDELE – Ivan Zamorano ribadisce il suo amore: «Ogni volta che faccio qualcosa su Instagram o Twitter vengono tutti i tifosi dell’Inter. Questo è amore reciproco per l’Inter e i tifosi interisti: per me è sempre stato un orgoglio aver vestito quella maglietta e aver fatto quello che ho fatto. Ho dato tutto il mio cuore per l’Inter. Sono stati quattro anni e mezzo per me bellissimi, al di là di quello che ho passato e che ho vissuto con tante serate passate in panchina e qualche infortunio. Per me, nel mio cuore, l’Inter è una squadra speciale. In definitiva il mio cuore resta nerazzurro e c’è una grande unione col tifoso interista, che non si rompe mai. La mia forma di giocare, la mia grinta, il “guerriero” Zamorano e l’1+8. Sono cose speciali che rendono quest’unione molto più forte».

IL NUMERO – Zamorano ricorda l’iconico 1+8, scelto nel 1998: «Sono andato due anni e mezzo fa a Milano, dove c’è lo store dell’Inter. Il ragazzo che mi ha dato la maglietta mi ha detto che ci sono ancora tante persone che chiedono l’1+8 nella maglia di quest’anno. Per me è veramente un piacere. È nata per caso, perché all’Inter è arrivato Ronaldo il miglior giocatore al mondo. Volevo fare una rivisitazione speciale ed è nato l’1+8, un numero fantastico che ha fatto la storia del calcio. Mi fa molto piacere, perché ricevo foto da tutto il mondo di chi gioca con l’1+8».

CONNAZIONALE – Zamorano prosegue: «C’è una fondazione in Cile e ogni anno andavamo a Milano a giocare con l’Inter. Siamo capitati tre volte nei derby e in tutti e tre abbiamo vinto: mi farebbe moltissimo piacere esserci. Alexis Sanchez? Sta bene, ha giocato benissimo con la nazionale. Mi sembra che quando Alexis c’è benissimo fisicamente e calcisticamente è un giocatore eccezionale. Peccato che ogni volta che sta bene poi arrivano gli infortuni, ma quando sta bene è un giocatore differente. È un giocatore che fa magie, che può servire nel disegno tattico di Simone Inzaghi. Mi sembra che in quest’Inter si senta più soddisfatto, perché con Antonio Conte era un po’ più di tattica. Ha mantenuto il 3-5-2, ma mi sembra che Inzaghi si sia liberato un po’ coi giocatori».

BENE COSÌ – Zamorano va sul derby di domani: «Si vede un’Inter più forte, che dà più spettacolo. Questo mi fa piacere: ha mantenuto quella prestanza per tenere nel tempo l’essere protagonisti. È sempre lì in alto a lottare per il campionato, questo mi fa una felicità grande. Il derby? Siamo favoriti, però io sono stato in questa posizione. La cosa peggiore che può fare una squadra è avere un eccesso di fiducia, che fa male. L’Inter va benissimo, siamo favoriti e siamo una squadra più forte, però bisogna fare attenzione: dobbiamo continuare a lavorare, a essere umili e a seguire questa strada. Ci sono giocatori in campo che sono leader, che hanno già passato certi momenti. Dobbiamo giocare con tantissima intensità, responsabilità, pressione e passione, perché il derby si gioca così. È vita o morte il derby, bisogna giocare così ma con intelligenza».

IL PASSATO – Zamorano chiude con un ricordo dei suoi derby: «Ho giocato Real Madrid-Barcellona e Siviglia-Betis, però Inter e Milan sono due squadre con tantissima storia. Per me i derby erano speciali, la gioia di vincere un derby è veramente meravigliosa. Ho un ricordo bellissimo di giocare il derby con tantissima passione, che sicuramente questo fine settimana ci porterà a giocare alla grande e lottare per vincere. Lo vedrò di sicuro, a mezzogiorno (ora locale, ndr) siamo qua con mio figlio. L’Inter forma sempre parte della mia vita, mio figlio piccolo è un grande tifoso. Ho giocato in tante squadre, ma l’Inter dà più una forma alla mia vita. Il tifoso interista, quando il giocatore lotta e mette la grinta vestendo la maglia alla grande, non ti dimentica mai».