Zamorano: «Derby una partita diversa! Nel ’97 un gol al Milan bellissimo»

Ivan Zamorano in un’intervista rilasciata al Matchday Programme (vedi QUI) in vista di Inter-Milan, ha parlato i suoi gol nel derby.

TANTI DERBY GIOCATI – Ivan Zamorano ha ricordato così i derby vissuti con la maglia dell’Inter: «Il gol che ho segnato nella vittoria per 3-1 del 1997 per me è stato bellissimo, ho anticipato tutti e sono andato più in alto che potevo segnando come piaceva a me, di testa, sul corner di Djorkaeff. Per me è stata una gioia infinita, abbiamo vinto una partita bellissima. Il derby è una partita diversa, si sente in settimana per le strade della città».