Zamorano: «Derby partita diversa, per questo mi piace tifare la mia Inter»

Domenica Inter e Milan si affronteranno per il Derby di Milano, valido per la giornata numero 21 della Serie A. Ivan Zamorano, dal Matchday Programme del club nerazzurro, ha descritto le emozioni di una partita del genere.

EMOZIONI – Ivan Zamorano, ex leggenda dell’Inter, ha descritto le emozioni del Derby di Milano, di cui è stato in diverse occasioni protagonista. Il calciatore ha detto per il Matchday Programme dell’Inter: «Il gol che ho segnato nella vittoria per 3-1 del 1997 per me è stato bellissimo, ho anticipato tutti e sono andato più in alto che potevo segnando come piaceva a me, di testa, sul corner di Djorkaeff. Per me è stata una gioia infinita, abbiamo vinto una partita bellissima e ho segnato un gol davvero speciale. Il Derby è una partita diversa, si sente già in settimana per le strade, al ristorante, la gente lo vive in una maniera speciale, è una sfida che si vuole vincere dal principio fino alla fine, per questo mi piace essere qui e tifare la mia Inter».

Fonte: Matchday Programme Inter