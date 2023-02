Zamorano: «Dai derby ho grandi ricordi! Lautaro Martinez ora è un altro»

Zamorano ha segnato due volte nei derby e sempre nella gara di ritorno, nelle vittorie per 3-1 nel 1996-1997 e 1-2 nel 1999-2000. Presente al Meazza per Inter-Milan di stasera, da Inter TV dà un ricordo personale e parla di Lautaro Martinez.

GOL VINCENTI – Ivan Zamorano ricorda le due volte che ha segnato al Milan con l’Inter: «Servono cuore e grinta in un derby come questo. I ragazzi giocano benissimo a calcio, serve più intelligenza con cuore e grinta per vincere queste partite. Un ricordo? Il mio primo gol nel derby, di testa: la mia specialità. Abbiamo battuto il Milan in una serata bellissima, un’emozione fantastica. Era il mio primo derby, segnare di testa era la mia specialità. Francesco Coco mi voleva prendere, l’ho lasciato dietro e ho colpito di testa: è un ricordo che ho nel cuore. Poi ne ho fatto un altro su assist di Alvaro Recoba, era difficile sbagliarlo perché il Chino mi ha lasciato da solo. Anche quella un’altra serata bellissima, segnare al derby per noi attaccanti è speciale. Lautaro Martinez? Mi sembra che la sua proiezione sia non solo a livello calcistico, ma di grinta e cuore. È quello che lavora per la squadra, è fantastico. Dopo il Mondiale che ha fatto, che non è stato alla grande, vediamo un altro Lautaro Martinez all’Inter. Ha bisogno della squadra come l’Inter ha bisogno di lui: è un grande lavoratore».