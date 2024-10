Zamorano: «Arrabbiato dopo Inter-Juventus! Ma restiamo competitivi»

Zamorano era presente a San Siro per assistere il pirotecnico 4-4 di Inter-Juventus. L’ex attaccante nerazzurro in un’intervista rilasciata sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, si è detto arrabbiato per la gestione del risultato. Però è molto fiducioso sul futuro.

LO SCUDETTO – Ivan Zamorano esprime la sua opinione riguardo la forza dell’Inter e la lotta scudetto: «L’Inter può vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League, è una squadra che ha una rosa bellissima. Ha due giocatori per ruolo, dobbiamo però sostenere i difensori. Dal centrocampo in su non c’è alcun problema, la squadra fa gol sempre. Va però sistemata la difesa. Squadra mentalmente concentrata più in Champions League? Mi sembra che oggi la società ha come obiettivo fare bene in Europa, dato che due anni fa sei arrivato in finale. Il campionato sì è importante, però ora la concentrazione è sulla Champions League. Un consiglio alla squadra? Dobbiamo gestire meglio alcune situazioni della partita, come in occasione del 4-2. La mentalità è sempre offensiva, quando fai tre gol vuoi fare il quarto. Forse con un cambio in meno avremmo vinto la partita».

Fatica nel gestire gli ultimi 15′, Inter-Juventus ne è la prova

PROBLEMA – Ivan Zamorano rimprovera la gestione della palla nel Derby d’Italia e sottolinea gli errori: «Mi sono arrabbiato perché era una partita che l’Inter poteva vincere. Il pareggio non è stato giusto, l’Inter è stata superiore alla Juventus. Peccato perché la squadra ha fatto un grandissimo sforzo e una grandissima partita. I due gol nel finale non sono stati belli, noi tifosi non siamo contenti. Ri-vincere è più difficile di vincere? Perché siamo l’Inter! E dobbiamo soffrire (ride, ndr). Mi sembra un problema di concentrazione, i contropiedi sul 4-2 vanno gestiti con più intelligenza. Ho visto però tanto impegno dai giocatori».

NOTE POSITIVE – Zamorano conclude esprimendo un suo parere riguardo le note positive di questa squadra: «Mkhitaryan mi piace molto, la sua crescita all’Inter è stata fantastica, si è adattato molto bene. Mi piace benissimo anche la chimica tra Lautaro Martinez e Thuram, come se giocassero insieme da una vita. Contro la Juventus anche Piotr Zielinski mi sembra essersi adattato perfettamente. Lautaro Martinez gli ha concesso due rigori e questo è fantastico».