Zamorano: “Amo i tifosi dell’Inter, la maglia 1+8 una tappa importante”

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, ha concesso un’intervista alla testata argentina TNT Sports in cui ha parlato anche della sua esperienza in nerazzurro

DUE TAPPE – In Europa Zamorano ha giocato con Real Madrid e Inter, ma è la maglia nerazzurra quella che gli è rimasta più nel cuore: «Inter e Real Madrid sono le squadre che hanno segnato la mia carriera, due grandi storiche del calcio mondiale. Mi sento molto legato ai tifosi dell’Inter, il tifoso italiano è molto più appassionato, ha un grande fervore. La maglia 1+8 è stata una tappa importante della mia carriera».