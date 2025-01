Zambrotta: «Supercoppa, no favoriti! Milan, faccio due nomi»

Inter e Milan si sfidano nella finalissima di Supercoppa italiana alla Kingdom Arena di Riad. Zambrotta, ex rossonero, è intervenuto nel prepartita Mediaset. L’ex difensore non crede che ci sia una favoritissima

NO FAVORITI – Inter e Milan si affrontano a Riad nel derby che assegna la Supercoppa italiana. Gianluca Zambrotta non è d’accordo con chi dice che i nerazzurri siano favoritissimi: «Sicuramente essendo una partita secca non ci sono favoriti secondo me, il Milan arriva in un momento particolare ma nelle partite più difficili ha fatto sempre grandi gare. Sicuramente l’Inter in questo momento è la corazzata del campionato e sta facendo grandi cose. Ripeto: è una partita aperta. Chi può risolverla lato Milan? Abbiamo visto un Pulisic in ottima forma, ma anche Reijnders».