Zambrotta: “Rigore su Perisic? L’arbitro era lì a 4 metri, non si spiega”

Gianluca Zambrotta, in collegamento per “A tutta rete” su Rai2 ha parlato degli episodi arbitrali di questa giornata di campionato riferendosi in particolar modo al rigore su Perisic negato ieri all’Inter nella partita di ieri contro il Parma

ERRORE GRAVE – Zambrotta sottolinea la gravità del rigore negato ieri ai nerazzurri: «L’arbitro in questo caso, si vede dalle immagini del rigore su Perisic, era lì a 4 metri, ha visto l’episodio. Probabilmente ha pensato che non ci fosse fallo altrimenti non si spiega. Molto probabilmente dalla sala VAR hanno deciso che non era un chiaro ed evidente errore».