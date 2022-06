Zambrotta: «Lukaku-Inter, da capire chi uscirà. Bellanova-Udogie? Altro»

Gianluca Zambrotta ha rilasciato un’intervista su Sky Sport 24 parlando del mercato dell’Inter. Tra i temi, Lukaku e il post Perisic con Bellanova e Udogie

SERVE MENTALITÀ − Zambrotta dice la sua sul mercato nerazzurro: «Lukaku? E’ un giocatore che è andato via per suoi motivi preferendo andare in un altro campionato. C’è da capire. L’Inter dovrà far uscire alcuni giocatori visto anche Dybala in arrivo. Sanchez forse dovrà partire, poi da capire Lautaro Martinez. Udogie o Bellanova? Rimarrei su quelli che ha l’Inter. Sono giocatori interessanti ma secondo me devono puntare su giocatori che hanno già fatto bene lo scorso anno e negli anni passati. Ha bisogno di prendere giocatori che abbiano mentalità vincente».