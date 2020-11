Zambrotta: “I cambi di Conte? Ha messo Lukaku! Fino a quando non c’Ã¨…”

Zambrotta: “I cambi di Conte? Ha messo Lukaku! Fino a quando non c’è…”

Gianluca Zambrotta

L’Inter non riesce a portare a casa il risultato a Bergamo contro l’Atalanta. Zambrotta spezza una lancia a favore di Conte, criticato per aver sbagliato i cambi. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “A tutta rete”, in onda su “Rai 2”

CAMBI – L’Inter non è andata oltre l’1-1 con l’Atalanta. Gianluca Zambrotta si schiera dalla parte di Antonio Conte: «Si discute del fatto che Conte ha tolto Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, però chi ha messo? Romelu Lukaku, che fino a quando non c’era si diceva che l’Inter soffrisse la sua assenza, poi però quando lo mette si dice che ha sbagliato i cambi. Ha messo Lukaku e Ivan Perisic, quindi non è che ha messo i primi due che erano in panchina. Bisogna dire che li ha inseriti anche gli ultimi 15 minuti, anche per dare minuti a Lukaku e magari cercare di cambiare un po’ qualcosa».