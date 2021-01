Zambrotta: “Conte non ha sbagliato i cambi: vi spiego perchÃ©! Lukaku…”

Zambrotta: “Conte non ha sbagliato i cambi: vi spiego perché! Lukaku…”

Gianluca Zambrotta

L’Inter si è fatta raggiungere dalla Roma sul finale di partita, in seguito ai cambi effettuati da Conte. Zambrotta – ospite negli studi di “A Tutta Rete”, in onda su “Rai 2” – spezza una lancia a favore del tecnico nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

NO ERRORI – L’Inter non è andata oltre il pari con la Roma e sotto accusa ci sono i cambi effettuati da Antonio Conte. Secondo Gianluca Zambrotta, il tecnico nerazzurro non ha sbagliato nulla: «Se Conte ha sbagliato i cambi? Secondo me no. Innanzitutto bisogna analizzare il momento: l’Inter negli ultimi venti minuti stava subendo le azioni offensive della Roma, all’82’ è uscito Lautaro Martinez e Conte ha inserito Ivan Perisic per cercare di tenere su la squadra e giocare in contropiede. Ha tolto Arturo Vidal e ha messo un centrocampista come Roberto Gagliardini. L’unica era tenere in campo Achraf Hakimi, ma ha messo Alexandar Kolarov. Secondo me l’errore è stato sul gol, un errore di attenzione che fa la differenza per una grande squadra che vuole lottare fino alla fine. Quello è stato un errore che ha permesso alla Roma di fare gol. Romelu Lukaku? È chiaro che per l’Inter è fondamentale, un giocatore molto importante, si è visto anche oggi: tiene alta la squadra e fa risalire la squadra in caso di difficoltà. L’Inter, rispetto all’anno scorso, subisce più gol ma è anche vero che ne fa di più».