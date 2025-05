Zalewski si supera: Calhanoglu torna a fare la differenza! Le pagelle – TS

L’Inter chiude con una vittoria amara la stagione in Serie A: 2-0 contro il Como e una squadra che prende tutta la sufficienza. Queste le pagelle di Tuttosport.

AFFIDABILI – Nella vittoria contro il Como, Sommer si è dimostrato affidabile con un 6, rispondendo bene alle poche occasioni avversarie. In difesa, De Vrij è stato il migliore con un 7.5, siglando il 26° gol stagionale su calcio piazzato e mostrando grande sicurezza dietro. Carlos Augusto e Darmian hanno ottenuto un 6 ciascuno, garantendo equilibrio e buone prestazioni sulle loro fasce. Bisseck ha evitato errori dopo la partita complicata con la Lazio, prendendo anch’egli un 6, così come Dumfries subentrato nel secondo tempo.

Inter, bene tutti! Correa mette l’ultimo sigillo

DIFFERENZA – A centrocampo, Calhanoglu ha fatto la differenza con un 6.5 grazie all’assist per il gol di De Vrij, nonostante l’ammonizione che gli costerà la prima giornata di campionato. Asllani e Barella (entrato nella ripresa) hanno svolto compiti di sostegno, entrambi con un 6. Tra gli esterni, Dimarco si è distinto con un 7, servendo assist decisivi e creando occasioni importanti, mentre Acerbi subentrato ha mantenuto la sufficienza. In attacco, Correa ha segnato un bel gol e meritato un 6.5, riscattando un avvio incerto. Zalewski ha dato vivacità e personalità alla manovra con un 7, mentre Taremi, protagonista anche dell’azione che ha portato all’espulsione, ha ottenuto un 6.5. Arnautovic e Topalovic sono entrati nei minuti finali senza voto. L’allenatore Farris ha meritato un 6.5, riuscendo a mantenere alta la concentrazione e portare l’Inter a una vittoria importante nonostante la delusione per il campionato.

Fonte: Tuttosport