Zalewski sceglie anche il nuovo numero di maglia all’Inter! Continuità con la Roma

Zalewski dopo l’ufficialità del club nerazzurro, ha scelto il numero di maglia che indosserà con l’Inter, sarà lo stesso che ha portato sulle spalle durante la sua esperienza alla Roma.

SCELTO IL NUMERO – Nicola Zalewski all’Inter indosserà la maglia numero 59. La scelta per lui non è casuale: il numero ha un significato speciale per lui, essendo il simbolo del percorso che lo ha portato dalla Primavera della Roma alla prima squadra. Sin dal suo esordio tra i professionisti, il laterale ha indossato questa maglia, e ora ha deciso di mantenerla anche con l’Inter, dove arriva in prestito per rinforzare le fasce di Simone Inzaghi. Nel frattempo, il trasferimento di Zalewski è stato ufficializzato dall’Inter, e il giocatore è stato regolarmente tesserato entro i tempi necessari per poter essere convocato nel derby di domani contro il Milan. Il polacco sarà quindi a disposizione di Inzaghi, anche se con tutta probabilità partirà dalla panchina, chissà se avrà anche modo di “sfoggiare” il numero con la sua nuova maglia.