Zalewski saluta Roma: «Comunque vada a finire, grazie di tutto!»

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Inter, Nicola Zalewski ha voluto dedicare un messaggio speciale ai tifosi della Roma e al club che lo ha cresciuto. Un post breve, ma intenso, pubblicato sui social per salutare la squadra giallorossa, almeno fino a fine stagione.

IL SALUTO – Nicola Zalewski trasferitosi all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club nerazzurro, ha salutato così la Roma: «Ciao Roma. Dalla prima volta che ho messo la tua maglia addosso sono passati 14 anni, una vita intera. Comunque vada a finire… Grazie di tutto». Zalewski è cresciuto nel settore giovanile della Roma, entrando a far parte del club all’età di soli 8 anni. Con il tempo, ha scalato tutte le categorie fino a esordire in prima squadra nella stagione 2020-21, sotto la guida di Paulo Fonseca. Da quel momento, il suo percorso è stato in continua ascesa, trovando sempre più spazio con José Mourinho e diventando un elemento prezioso della rosa. L’esterno, capace di giocare su entrambe le fasce, è stato protagonista anche nella storica vittoria della Conference League nel 2022, primo trofeo europeo della Roma.

Zalewski nuova avventura all’Inter dopo aver salutato la Roma

SUBITO A DISPOSIZIONE – Il trasferimento all’Inter è arrivato nelle ultime ore di mercato, con i nerazzurri che lo hanno scelto per rinforzare le corsie laterali dopo la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. Zalewski sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi, e potrebbe esordire già nel derby contro il Milan. Il classe 2002 ha scelto di indossare la maglia numero 59, la stessa che aveva alla Roma, come segno di continuità. Ora, il suo obiettivo sarà quello di ritagliarsi spazio in un’Inter già forte e competitiva, cercando di dimostrare il suo valore in una squadra che punta allo scudetto.