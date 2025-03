Zalewski rimane ad Appiano! L’obiettivo per il recupero – TS

Nicola Zalewski era stato convocato dal Ct della Polonia Michal Probierz, che poi si è scusato e ha revocato la chiamata al calciatore infortunato. L’Inter si pone un obiettivo per il suo recupero secondo Tuttosport.

CASO – Michal Probierz, Commissario Tecnico della Polonia, aveva convocato Nicola Zalewski nonostante l’infortunio rimediato più di tre settimane fa con l’Inter. La nazionale aveva scavalcato lo staff medico nerazzurro, che non ha mai dato il via libera per il ritorno in campo del calciatore. Zalewski ha saltato anche la trasferta di Bergamo e per questo la Polonia ha revocato la convocazione. L’esterno rimane quindi ad Appiano Gentile e si pone un obiettivo per il recupero.

RECUPERO – Domani tutti gli infortunati si riuniranno ad Appiano Gentile, compreso Zalewski. Venerdì ricominceranno gli allenamenti per gli altri che non hanno ricevuto la convocazione dalla rispettiva nazionale. L’esterno ex Roma sta recuperando dal risentimento muscolare al soleo della gamba destra ed è sulla via della guarigione. L’obiettivo è tornare a disposizione per la partita contro l’Udinese, ossia la prima dopo questa sosta. Come lui anche Marcus Thuram, Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Federico Dimarco, che saranno al 100% in occasione del match casalingo con i bianconeri del Friuli.

fonte: Tuttosport – Simone Togna