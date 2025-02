Zalewski si è preso l’Inter di… Petto: lo ha voluto Inzaghi – CdS

Quarantotto ore intensissime per Nicola Zalewski, sbarcato a Milano il sabato e debuttante con assist nel derby tra Milan e Inter di domenica. Ieri anche le visite mediche suppletive.

ORE BELLISSIME – Esordio non banale di Zalewski con la maglia dell’Inter, capace di entrare a gara in corso nel derby contro il Milan e di confezionare di petto l’assist per la rete del pari decisiva di Stefan de Vrij. Ieri, poi le visite mediche suppletive del ragazzo polacco, ma nato a Tivoli, con passaggio anche in sede per qualche scatto fotografico e per parlare anche con i canali del suo nuovo club. Meglio di così non poteva andare. Ora Zalewski si prepara ad aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi, ben sapendo anche della grande stima che nutre nei suoi confronti mister Simone Inzaghi.

Zalewski all’Inter non di passaggio, ma per rimanerci

AUSPICIO – Zalewski è infatti un profilo che piace molto a Inzaghi, vista la sua duttilità e versatilità nel giocare in più ruoli. Sia da laterale tutta fascia (destra e a sinistra), che come interno di centrocampo. Il mister piacentino, come contro il Milan, lo ha voluto per fare il vice Federico Dimarco e lui lo ha subito ripagando grazie ad un assist di petto al bacio. Chi ben inizia è già a metà dell’opera, si dice, l’Inter si augura che Zalewski continui così. Il polacco è arrivato dalla Roma in prestito oneroso da 600 mila euro con diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 6,5 milioni. Si tratta di un profilo, che con i suoi 23 anni, assolutamente futuribile e gradito a Oaktree.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia