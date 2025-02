Zalewski: «Inter tra i migliori club al mondo. Inzaghi mi ha voluto!»

Nicola Zalewski ha aperto la sua esperienza all’Inter con l’assist vincente per il gol di Stefan de Vrij nel derby contro il Milan. Oggi ha fatto le visite mediche, le parole dalla sede.

NUOVO ARRIVO – Un weekend più movimentato di questo era impossibile immaginarselo per Nicola Zalewski. L’esterno era l’ultima scelta di Claudio Ranieri e si trovava in una situazione difficile alla Roma. I tifosi inneggiavano la sua cessione, il rapporto era ormai logore. Per questo motivo e anche per la chiamata dei campioni d’Italia il polacco ha scelto di cambiare aria. Sabato sera Zalewski è arrivato a Milano, domenica mattina ha fatto la rifinitura con i compagni prima del derby e nel pomeriggio ha messo la sua firma sulla partita. Al minuto 92 con la sua sponda di petto ha permesso a Stefan de Vrij di segnare il definitivo gol dell’1-1. L’esterno ha già quindi avuto modo di dimostrare quanto possa essere importante per Simone Inzaghi.

Zalewski e le prime parole da giocatore dell’Inter

LE PAROLE – Zalewski ha detto da Viale della Liberazione: «Per me è un punto molto importante della carriera. L’Inter è una delle squadre più forti al mondo, spero di aiutare i miei compagni a raggiungere i propri obiettivi che da oggi sono anche i miei. Ieri una bellissima emozione, la partita è stata complicata e sfortunata. Siamo stati bravi a crederci e a segnare alla fine. I giocatori sono tra i migliori, anche Mkhitaryan lo è e gli altri non sono da meno. Zielinski? Piotr mi ha aiutato tanto nel trasferimento, ci siamo sentiti tutti giorni ed è fortissimo. Lo ammiro, spero di gioire assieme a lui con questa maglia. Le mie caratteristiche? In questo momento ho solo 23 anni, ho tanto da migliorare. Penso che questa sia la squadra giusta per farlo. Inzaghi mi ha voluto fortemente, spero di ripagare la sua fiducia. Voglio aiutare tutti coloro che hanno creduto in me: mi hanno dimostrato grande affetto dopo il derby col Milan»