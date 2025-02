Zalewski-Inter, il giovane esterno pronto per il grande salto – TS

Nicola Zalewski è ad un passo dall’Inter. Il giocatore, da tempo ai ferri corti con la società giallorossa, ha rifiutato il Marsiglia per l’Inter. Insieme a Tuttosport vediamo chi è il ‘ragazzino’.

IL RAGAZZINO – Nicola Zalewski è vicinissimo all’Inter. Nonostante sia, momentaneamente, naufragata la trattativa per Davide Frattesi, l’asse Milano-Roma rimane più vivo che mai. C’è un nuovo giocatore che stavolta interessa ai nerazzurri che, all’epoca di Mourinho alla Roma, veniva soprannominato il ‘ragazzino’. Classe 2002, in forza ai giallorossi dal 2021, Zalewski è il giocatore individuato dalla società nerazzurro come prossimo rinforzo. È un ragazzo duttile, capace di giocare inizialmente come esterno di attacco, per adattarsi poi come quinto di sinistra in una difesa a tre. Premiato come golden boy nel 2022 battendo Camavinga del Real Madrid, adesso è ai margini del progetto giallorosso e usato con il contagocce. Il 2022 è stato realmente un anno d’oro per Zalewski. Convocato in nazionale dalla Polonia e vincitore della Conference League con la Roma.

Zalewski-Inter, il polacco potrebbe fare al caso dei nerazzurri

PROFILO GIUSTO – Perchè Zalewski e l’Inter dovrebbero incontrarsi nel mercato di gennaio? Il polacco ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Fino ad ora nella Roma ha collezionato 536 minuti in Serie A con 1 assist all’attivo. Capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. La sua specialità è l’esterno sinistro di centrocampo, ma all’occorrenza può ricoprire il ruolo di terzino sinistro ed esterno destro di centrocampo. È l’identikit perfetto per Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Profilo giovane ma con esperienza, capace di adattarsi in mezzo al campo facilitando le rotazioni di Simone Inzaghi. Per Zalewski, l’Inter, sarebbe motivo di riscatto dopo il recente periodo grigio con la Roma. A Milano ritroverebbe il suo connazionale Piotr Zielinski. Con l’uscita di Buchanan, Zalewski potrebbe concretamente fare al caso dei nerazzurri.

FONTE: Tuttosport – Dario Marchetti