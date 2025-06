Zalewski, c’è il via libera! La situazione sul polacco

Scatto deciso della dirigenza: il giovane esterno ex Roma verrà riscattato nei prossimi giorni. Chivu approva Zalewski, la società investe sui giovani e da la luce verde all’operazione.

USA – Mentre l’Inter prosegue gli impegni negli Stati Uniti, da Milano arrivano segnali chiari sul fronte mercato. La società nerazzurra ha infatti deciso di dare il via al riscatto di Nicola Zalewski, esterno polacco classe 2002, arrivato a titolo temporaneo dalla Roma lo scorso gennaio.Il via libera definitivo arriverà nelle prossime 48 ore, con l’Inter pronta a versare la cifra concordata con il club giallorosso. Un segnale concreto di fiducia per un giocatore che, pur avendo trovato meno spazio nella scorsa annata, rappresenta un investimento sul futuro.

Zalewski, il nerazzurro dona! Ora testa al campo

FUTURO – Zalewski ha conquistato la piena approvazione di Chivu e gode da tempo della stima del management nerazzurro. Il suo profilo rientra perfettamente nella linea tracciata dalla dirigenza: giovani di talento da valorizzare e far crescere, affiancandoli a una base esperta e vincente. A confermare la nuova direzione, le prime immagini di Zalewski con la nuova maglia dell’Inter, pubblicate ieri dagli USA: un dettaglio simbolico, ma significativo, che anticipa l’annuncio. Qualche settimana fa, proprio Inter-News.it aveva parlato di rinnovo, qualche piccolo intoppo di percorso che però è stato definito.