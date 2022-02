Zakaria, c’è l’esito degli esami: stop di almeno un mese. Salta l’Inter?

In Empoli-Juventus, Denis Zakaria era uscito anzitempo per un problema muscolare (vedi articolo). Il giocatore svizzero è stato sottoposto agli esami di rito. Le sue condizioni anche in vista di Juventus-Inter del prossimo 3 aprile

COMUNICATO − La nota ufficiale della Juventus: “Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”. CONTRO L’INTER − In vista di Juventus-Inter del prossimo 3 aprile, la presenza di Zakaria rimane comunque in dubbio. La stima dei 20 giorni non sempre è assoluta certezza. Ogni giocatore ha tempi di recupero differenti.